Slovan Bratislava-Milan, formazioni ufficiali: c'è Pavlovic in difesa. Leao confermato in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League. Sette cambi rispetto all'ultima partita giocata dai rossoneri, nel noioso 0-0 di San Siro contro la Juventus terminato tra i fischi. Riecco Davide Calabria sulla fascia destra, con Emerson Royal in panchina. Assente Gabbia, la sorpresa è Pavlovic al centro della difesa in coppia con Tomori. Panchina per Malick Thiaw. Trequarti completamente cambiata rispetto alla sfida contro i bianconeri, col ritorno di Pulisic dal 1' e l'innesto di Chukwueze a destra e Okafor sull'out opposto con Rafa Leao come previsto in panchina. Squalificato Alvaro Morata, spazio a Tammy Abraham con il giovanissimo Camarda in panchina.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).