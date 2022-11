Sorteggi ottavi Champions League: il focus sulle possibili avversarie del Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo 9 anni, il Milan è tornato agli ottavi di Champions League, da disputare il 14/15/21/22 febbraio per l'andata con il ritorno in programma per il 7/8/14/15 marzo.

Domani alle 12:00 ci sarà il sorteggio: chi affronteranno i rossoneri? Ecco il focus su tutte le possibili rivali del Milan.

-----

BAYERN MONACO

Difficoltà: 5/5

Ha dominato il girone con Inter, Barcellona e il povero Viktoria Plzen piazzando 6 vittorie su 6, subendo solo 2 gol e segnandone 18. La squadra di Nagelsmann è un misto di quantità e tecnica, di talento e di esperienza, di velocità e di fisicità; tanti gli uomini pericolosi nel 4-2-3-1 fluido del tecnico dei tedeschi: da Mané a Sané passando per Kimmich e l'eterno Muller. Molto forti sulle palle alte e sui calci piazzati. Tra i difetti c'è lo specchiarsi, talvolta, nella propria bellezza cincischiando un po' troppo davanti alla porta e/o in difesa. Chiaro sia una squadra da evitare.

-----

MANCHESTER CITY

Difficoltà: 5/5

L'altra corazzata della Champions League. Guardiola è un allenatore che non ha chiaramente bisogno di presentazioni, così come la sua squadra di stelle: De Bruyne illumina, Haaland distrugge qualunque cosa segnando a raffica (23 reti in 15 partite stagionali). Cosa c'è da aggiungere?! Anche in questo caso, squadra da evitare anche se, rispetto al Bayern Monaco, le amnesie difensive sono un po' più frequenti e l'attacco del Milan avrebbe le chiavi per dar fastidio ai Citizens.

-----

REAL MADRID

Difficoltà: 4,5/5

È la sfida più romantica, quella contro la leggenda milanista Carlo Ancelotti. Tra le corazzate della pot 1 è la più "prendibile" per valore di squadra sulla carta e per possibilità di giocare una partita puntando sulle forze del Milan piuttosto che ad arginare le trame cervellotiche (come nei casi di Guardiola e Nagelsmann) dell'avversario, ma poi... Se c'è una squadra con più DNA europeo del Milan è il Real Madrid e ciò basta per affermare che sia meglio evitare gli spagnoli. Benzema, Vinicus, Rodrygo, Asensio, Modric, Kroos, Valverde, Alaba, Courtois: i campioni sono sempre tantissimi e fanno paura.

-----

TOTTENHAM

Difficoltà: 3,5/5

Il confronto con Antonio Conte sarebbe stimolante e ben accetto dal popolo rossonero, anche perché gli Spurs hanno dimostrato di avere più di qualche difetto e, come spesso accaduto - anche nel girone passato all'ultimo secondo contro Sporting, Marsiglia e Leverkusen - nella carriera dell'allenatore salentino, più di qualche problema di adattamento con l'Europa; poi, è sempre una squadra di assoluto valore con Kane, Son e gli ex Serie A Bentancur, Kulusevski, Perišić e Romero. In casa, nel bellissimo nuovo stadio, sono duri da affrontare.

-----

BENFICA

Difficoltà: 3/5

Ogni anno perde talenti a suon di milioni, ma ogni anno si ricostruisce e dà fastidio a qualunque top club. Nel girone è finita davanti per differenza reti al PSG e questo fa capire quanto i lusitani possano essere pericolosi, ma anche poco prevedibili: considerando la giovane età e l'altissima qualità tecnica (Rafa Silva ed Enzo Fernandez su tutti e l'esperienza di Joao Mario, David Neres, Draxler e Otamendi), capitano dei giri a vuoto che, fino ad ora in stagione, non ci sono stati. Bisognerà vedere come sarà la situazione a febbraio.

-----

PORTO

Difficoltà: 2/5

La preferita di tutte le squadre della pot 2 anche se, una volta che l'affronti, accade spesso che avresti preferito qualche avversario che ti faccia respirare di più. Il Porto di Conceição, soprattutto in casa, è una squadra intensissima, molto fisica, capace di giocare con un pressing asfissiante e di affidarsi alle giocate estemporanee dei suoi talenti. Il Milan lo conosce dalla passata stagione: sconfitta a Porto, pareggio a San Siro.