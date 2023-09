Sosta nazionali finita. Pioli già con le idee chiare per la formazione del derby

Con l'amichevole tra gli USA e l'Oman nella notte italiana, si è conclusa ufficialmente la prima sosta nazionali della stagione per i calciatori del Milan. Erano partiti in 15 e, al contrario di quanto capitato spesso negli ultimi mesi, non sono da segnalare infortuni pesanti, se non un problema alla caviglia sinistra per Giroud, il quale, comunque, è in fase di recupero per il derby di sabato.

Ecco nel dettaglio le date di rientro dei 15 calciatori del Milan:

Giroud: rientrato sabato 9 settembre

Chukwueze, Jovic, Kjaer, Reijnders: rientrati martedì 12 settembre

Leao, Krunic, Theo, Maignan, Pulisic, Musah, Okafor Thiaw e Tomori: rientrano oggi

La probabile formazione

Contando sul possibile recupero di Giroud per il derby contro l'Inter di sabato, Stefano Pioli non si farà troppo influenzare dalle varie date segnate in precedenza per schierare la formazione titolare che scenderà in campo al "Meazza": dentro, dunque, Maignan, Kjaer (al posto dello squalificato Tomori e dell'infortunato Kalulu), Tomori (che non ha giocato minuti con l'Inghiltterra, e Theo Hernandez (180 minuti con la Francia), Krunic (180 minuti con la Bosnia), Reijnders (manciata di minuti con l'Olanda), Leao (160 minuti col Portogallo), Giroud (25 minuti con la Francia) e Pulisic (180 minuti con gli USA).