Spirito, valori e seconda stella. Maldini ha fissato gli obiettivi stagionali del Milan

Conquistato con merito lo scudetto 2021/2022 davanti a Inter, Napoli e Juventus, in casa Milan è già tempo di pensare ai prossimi step di crescita. L’obiettivo a lungo termine del club è quello di tornare a fare la voce grossa in Champions League nel giro di qualche anno. Per fare ciò bisogna lavorare bene e al massimo giorno per giorno. Il cambio ai vertici della società, per fortuna, non ha smosso la dirigenza sportiva dai loro posti. Paolo Maldini, Frederic Massara e i loro collaboratori sono stati confermati in blocco e potranno continuare l’ottimo lavoro svolto per almeno altre due stagioni.

LA STAGIONE INIZIATA IERI

Dopo le meritate vacanze, i Campioni d’Italia si sono ritrovati ieri a Milanello per il primo allenamento della nuova stagione. Una sgambata a ritmi non elevatissimi, giusto per riprendere confidenza con il campo e con il pallone. La rosa era farcita da diversi giovani della Primavera dato che il gruppo si completerà con i nazionali entro una decina di giorni. Maldini in ogni caso, consapevole che quest’anno sarà particolare per via dei mondiali in Qatar che si disputeranno fra novembre e dicembre, ha fissato comunque gli obiettivi stagionali parlando a voce dinanzi ai tifosi della Curva Sud: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario l’anno scorso vincendo lo scudetto, ma l'abbiamo già messo da parte. Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè cercare di vincere la seconda stella ed essere competitivi. Non possiamo promettere di vincere, ma possiamo promettere che ci saremo come spirito e come valori. Speriamo di farvi divertire anche quest'anno”.

APPUNTAMENTO AL 13 AGOSTO

Il campionato inizia sabato 13 agosto, sarà il primo impegno ufficiale della nuova annata. Il Milan sfiderà a San Siro l’Udinese di Andrea Sottil alle ore 18.30. Il testa a testa con l’Inter per la conquista del 20esimo scudetto della storia dei due club, è qualcosa che sta a cuore alla dirigenza di via Aldo Rossi, al tecnico Stefano Pioli, ai giocatori e a tutti i tifosi rossoneri.