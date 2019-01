Sportitalia - Chelsea, settimana prossima offerta alla Juve per Higuain: lo scenario

L’esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha lanciato aggiornamenti su Gonzalo Higuain: "Sarri è disperato perché il Chelsea non fa gol, Morata sembra irrecuperabile dal punto di vista mentale, e per il Chelsea la priorità è prendere a tutti i costi una punta a gennaio. Nelle ultime ore i Blues hanno fatto un sondaggio per Cavani del Psg, che però non lo vuole cedere. Il Chelsea quidi la settimana prossima farà un’offerta alla Juve e metterà sul piatto i soldi del riscatto che il Milan non può garantire a giugno. Il Milan dovrà pagare a giugno altri 36 milioni per il riscatto del Pipita, dopo i 18 già spesi in estate. Il Chelsea vuole un incontro con la Juve per provare a pagare subito i soldi che in estate dovrebbero mettere i rossoneri per Higuain, che però non sono sicuri di poterlo riscattare".