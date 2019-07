Sportitalia - Pedullà: “Il Milan vuole chiudere Veretout: a disposizione una di 5 contropartite per la Fiorentina”  

L’aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa per Jordan Veretout "L’incontro tra Milan e Fiorentina ha consentito di andare nel dettaglio. Con Maldini e Pradè nel centro di Milano c’erano anche Massara e Joe Barone, braccio estro di Commisso. Il Milan ha manifestato il forte desiderio di chiudere: accetta la valutazione di 25 milioni, ma ha chiesto di considerare una tra cinque contropartite. Queste: Strinic, Laxalt, Biglia, Borini e Cutrone. Una tra queste. La Fiorentina farà la sua valutazione, è normale che bisognerà trovare un’intesa tra chi guadagna meno di un milione (Veretout oggi, il Milan gli garantisce 2,5 milioni più bonus a stagione) e chi mediamente guadagna molto di più. A Montella piace Biglia che ha un ingaggio elevato, l’inserimento di Cutrone come possibile contropartita evidenzia la decisione del Milan di trovare una sistemazione per l’attaccante; gli altri tre guadagnano di meno e sono in lizza. Intanto, Veretout è a Firenze pronto a mettersi a disposizione dei viola, sapendo che non resterà viola per troppi giorni. Intanto, la Roma ha provato nuovamente a forzare, ma per il momento precedenza al Milan che ha il gradimento totale del francese. Il Napoli? Alla finestra, per ora, anche il Napoli proporrebbe contropartite tecniche. Siamo entrati, comunque, nella fase più calda".