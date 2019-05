Sportitalia - Pedullà: "La suggestione Milan-Mourinho realisticamente c'è stata"

L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così della questione riguardante il prossimo allenatore del Milan: “Nelle ultime ore il nome di Mourinho è stato accostato come suggestione al Milan. La suggestione realisticamente c’è stata, iniziata e finita in poche ore. Se fosse arrivato Campos, che non arriverà, uno dei primi tre nomi sarebbe stato quello di Mourinho. Sul piano dei programmi, indipendentemente dall’Inter in passato, gli avrebbe prospettato una cosa. Campos non andrà però al Milan perché non prendere un DS part time. Aspettando Inzaghi, che ha rinviato le vacanze, quando e se Maldini accetterà la proposta di Gazidis, il nome è quello di Giampaolo con Inzaghi a ruota. La differenza è che Giampaolo verrà liberato quando presenterà la proposta mentre Inzaghi non verrà liberato da Lotito”.