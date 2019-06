Sportitalia - Veretout al bivio: entro domani sceglierà tra Milan e Roma

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Jordan Veretout è in Italia, precisamente a Napoli, per prendersi un periodo di relax e per prendere una decisione. Oggi c'è stato l'incontro con la Roma, che ha offerto al centrocampista della Fiorentina superiore ai 2,5 milioni di euro di ingaggio, con un bonus in caso di Champions League. Anche il Milan ha fatto un'offerta altrettanto importante. Il giocatore si trova a Napoli, ma il club di De Laurentiis, al momento, non c'è. Nella notte, massimo domani mattina, Veretout prenderà la decisione definitiva: o Roma o Milan, quindi, andranno poi dal club gigliato per trattare.