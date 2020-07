Sportmediaset - Donnarumma, rinnovo biennale alle stesse cifre più bonus. Mano tesa per Ibra

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset XXL su Italia Uno, il Milan vuole definire il rinnovo di Donnarumma prima della fine del campionato, tant'è che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'incontro tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola per prolungare il contratto di Gigio per altre due stagioni (fino al 2023), alle stesse cifre, sei milioni di euro, ma con la possibilità di arrivare fino ad otto in caso di scudetto.

MANO TESA PER IBRA - Zlatan Ibrahimovic, assistito sempre da Mino Raiola, ha fretta di capire se rientrerà o meno nel progetto Elliott, ma Gazidis nelle recenti uscite ha ammorbidito la posizione del fondo, parlando di un mix tra calciatori esperti e giovani. Mano tesa dunque per la possibile conferma dell'attaccante svedese.