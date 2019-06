Sportmediaset - Ds Milan, i nomi: pochi margini per Tare, suggestione Osti

Chiusa positivamente, anche se non ancora ufficialmente, la vicenda relativa alle risposte di Paolo Maldini e Marco Giampaolo, per il Milan è il tempo di pensare al direttore sportivo che affiancherà il nuovo direttore tecnico rossonero. Secondo quanto riferisce Sportmediaset su Italia 1, sembra cha la scelta possa ricadere su un profilo con esperienza nel calcio italiano. Sono quattro i candidati. Tare è il più desiderato, con Elliott che sta cercando di forzare con un ingaggio da top manager, ma Lotito se lo tiene stretto: i margini sembrano ridottissimi. Le alternative portano a Bigon (in uscita dal Bologna) a Sartori (che però l'Atalanta blinda, dovendo allestire una rosa all'altezza della Champions League). Infine, c'è la suggestione Osti, data dalla stima maturata a Genova con Giampaolo.