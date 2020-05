SportMediaset - Ibra, segnali al Milan: lo svedese vuole restare, ora la palla passa al club

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che lo svedese sta mettendo, attraverso i social, sempre più pressione al Milan. L'attaccante sta uscendo sempre più allo scoperto anche nelle confidenze ai compagni, ma la volontà di restare in rossonero non basta: ora infatti tocca ad club, ma Elliott, nonostante sia d'accordo di continuare con Ibra anche per questioni di marketing, non intende prendere in questa fase decisioni in autonomia e non condivise con Ralf Rangnick che vuole scegliere in prima persona i componenti della rosa milanista per la prossima stagione. Ibra-Milan non è quindi finita, ma ora Gazidis dovrà dare un'accelerata importante entro fine mese per soddisfare le richieste di Rangnick. Solo dopo si saprà se nel Milan 2020-2021 ci sarà ancora posto per I'attaccante svedese.