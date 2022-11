SportMediaset - Il Milan fu sul serio per Ziyech: contatto con i suoi agenti. Torino e Samp su Adli

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan sta pensando seriamente ad Hachim Ziyech per gennaio: ci sarebbero stati infatti dei contatti con i suoi agenti, con il club rossonero che lo vorrebbe prendere in prestito. Al Chelsea non sta trovando spazio, mentre il Diavolo sta cercando qualità per la trequarti e punta forte sulla volontà del marocchino di rimettersi in gioco. Serve però qualche uscita per fare spazio a Ziyech: la Salernitana ha messo gli occhi su Tiemoué Bakayoko, mentre è ancora da capire quale sarà il futuro di Yacine Adli, con Torino e Sampdoria che hanno chiesto informazioni al Milan per il suo prestito.