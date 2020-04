SportMediaset - Il Real Madrid fa sul serio per Donnarumma, il Milan pensa a Musso

Il Real Madrid fa sul serio per Donnarumma, riporta l’edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno. I Blancos sono delusi dal rendimento di Courtois ed il suo vice Areola, che arrivato in prestito dal PSG ha collezionato solo una manciata di presenze e cerca spazio e minuti per non perdere l’Europeo. Florentino Perez è pronto quindi a dare l’assalto a Donnarumma, soprattutto se alla guida del Real resterà Zidane, grande estimatore del portiere. La Juventus invece, che sta per rinnovare il contratto a Gigi Buffon, si defila.

Raiola, se non cambieranno le condizioni del Milan, non sembra intenzionato neanche ad intavolare una discussione per un possibile rinnovo. Il contratto dell’estremo difensore scadrà a giugno del 2021, e per questo la valutazione di Gigio non potrà superare i 50 milioni di euro. Bisognerà aspettarsi anche un nuovo tentativo del PSG, con Leonardo che proverà ad offrire ancora una volta il cartellino del francese Areola più una ventina di milioni, anche se il transalpino guadagna troppo. Infatti in caso di partenza del numero 99 i rossoneri pensano a Musso dell’Udinese.

In ogni caso Donnarumma vuole capire se il progetto Rangnick può essere vincente. Il suo futuro non è legato solo ad una questione economica, ma anche di ambizione del club e personale: il giovane portiere della Nazionale vuole iniziare a vincere.