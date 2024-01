SportMediaset - Milan-Buongiorno: ecco la prima offerta rossonera. C'è l'ok del Torino all'inserimento di Colombo nella trattativa

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, anche questa mattina ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e il Torino per Alessandro Buongiorno. La richiesta dei granata per il difensore classe 1999 è sempre di 30-35 milioni di euro, ma la novità delle ultime ore è che il club di Cairo avrebbe dato l'ok all'inserimento nella trattativa di Lorenzo Colombo, attaccante che attualmente gioca in prestito al Monza che il Milan vorrebbe usare come contropartita tecnica per abbassare la parte cash.

La prima offerta rossonera è stata di 20 milioni di euro più il cartellino di Colombo che i rossoneri valutano 15 milioni. Al momento però c'è divergenza tra i due club sulla valutazione del giovane centravanti italiano che i granata valutano invece intorno ai 10 milioni. Il Milan sta comunque facendo sul serio per provare a portare Buongiorno a Milanello già in questa finestra di mercato invernale.