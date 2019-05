SportMediaset - Milan, Gazidis ha ribadito all'UEFA la solidità del progetto di Elliott

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset, nell'incontro di ieri contro l'UEFA, Ivan Gazidis, ad rossonero, ha ribadito la solidità del progetto del fondo Elliott. Il club rossonero è in attesa di conoscere la sentenza della Camera Giudicante di Nyon per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2015-2018. Se il Milan dovesse andare in Champions, la società di via Aldo Rossi inizierà una battaglia per evitare l'esclusione dalla competizione o restrizioni della rosa. In caso di Europa League, invece, i rossoneri potrebbero non reagire al verdetto UEFA. Tra le due competizioni ci sono 40 milioni di euro di differenza, quindi per ora ogni discorso sul mercato è prematuro. Luis Campos punterà sui giovani, mentre dall'esito della stagione dipenderà il futuro di Rino Gattuso. Al momento l'attuale tecnico milanista sembra avere buone possibilità di essere confermato, ma attenzione alla candidatura di Simone Inzaghi.