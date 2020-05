Sportmediaset - Milan-Rangnick, i punti di frizione: da Maldini a Ibra

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Ralf Rangnick vuole carta bianca per accettare la proposta del Milan, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate ai media tedeschi. Un messaggio chiaro da parte dell'attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull a Gazidis, che deve ancora sciogliere due nodi: Maldini e Ibrahimovic. La posizione dell'attuale dt rossonero, con il suo carisma, è incompatibile con la figura di Rangnick che, oltre ad allenare, vorrebbe gestire in prima persona il mercato come a Lipsia. Contattato da agenti e intermediari in questi giorni, il tedesco non sa dare loro risposte concrete, rischiando così di vedere sfumare qualche obiettivo. Il secondo punto di frizione riguarda Zlatan Ibrahimovic: Rangnick non sarebbe propenso alla conferma dello svedese, mentre all'interno del club, anche per ragioni di marketing, c'è chi spingerebbe per la permanenza di Ibra. L'approdo del Professore a Milano passa da questi due punti, da risolvere il prima possibile per programmare per tempo la prossima stagione del Diavolo.