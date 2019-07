SportMediaset - Milan su Veretout e Pezzella: il club pensa ad un'offerta alla Fiorentina di 30-35 mln più Biglia

Secondo quanto riferisce Caludio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia 1, viste le difficoltà per arrivare a Lovren e a Nastasic, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per German Pezzella della Fiorentina, il cui agente ieri è stato ricevuto a Casa Milan. I viola, per il centrale argentino, chiedono 20 milioni di euro, cifra ritenuta un po' troppo alta dai rossoneri. Con la Fiorentina, è ancora vivo l'affare Veretout e per questo il club di via Aldo Rossi starebbe pensando ad un offerta da 30-35 milioni di euro più Biglia per portare entrambi i giocatori a Milanello.