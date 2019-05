Sportmediaset - Panchina Milan: sale Giampaolo, Inzaghi ora o mai più

Prove generali da direttore tecnico. Secondo quanto riferito nell'edizione di Sportmediaset su Italia 1, Paolo Maldini mantiene i dubbi sul futuro, ma intanto si sta muovendo già a livello operativo, tanto che nelle ultimissime ore Marco Giampaolo è in forte risalita. Maldini ha, infatti, sondato il terreno personalmente, contattando l'entourage dell'allenatore blucerchiato, che stima soprattutto per la capacità nel valorizzare i giovani. Una figura perfetta per quello che sarà il nuovo Milan versione under 23 e con possibili restrizioni sul mercato imposte dalla UEFA. Accelerata su Giampaolo, piano B rossonero, perchè il candidato principale, Simone Inzaghi, può presentare diversi intoppi. A incominciare dalla pratica di rinnovo con adeguamento con la Lazio, che rischia di trascinarsi in una guerra di nervi con Lotito. Domani Simone Inzaghi ha in programma la partenza con la famiglia per le vacanze. Il presidente biancoceleste, impegnato oggi in consiglio federale, non ha in agenda nessun nuovo incontro. Se non avverrà in serata, e sarebbe il terzo vertice, tutto dovrà necessariamente essere rimandato al ritorno di Inzaghi. Il rischio è che il nodo venga risolto non prima del 7-8 giugno, senza avere troppe certezze. Il Milan, spettatore interessato, non vuole impantanarsi troppo lungo. Dunque, o nelle prossime ore si avranno risposte concrete sul futuro del tecnico biancoceleste, oppure potrebbe esserci una decisiva virata su Giampaolo, che sembra aver dato la priorità al progetto rossonero e che può dire addio alla Sampdoria con maggiore facilità. Non un ultimatum a Simone Inzaghi, ma quasi. La priorità, ancora per poco, resta lui.