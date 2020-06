Sportmediaset - Rangnick consegna la lista della spesa a Gazidis: i 5 nomi richiesti

Il nuovo Milan di Ralf Rangnick inizia a prendere forma. Il manager tedesco, secondo quanto riferisce Sportmediaset, avrebbe già indicato a Ivan Gazidis la lista della spesa in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Nikola Milenkovic. La Fiorentina valuta il difensore centrale 30 milioni di euro e con i viola ci sarebbe in piedi il discorso per un possibile scambio con Paquetà. Dietro c'è la regia occulta di Ramadani, lo stesso di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. In quel caso, però, il club rossonero attende le mosse in entrata dei blancos. Per Rangnick, Dominik Szoboszlai è praticamente un'ossessione, avendolo lanciato nel Salisburgo. Sempre a centrocampo, resta vivo l'interesse per Florentino Luis, gioiello del Benfica. Mino Raiola, invece, sta lavorando per abbassare le pretese del PSV Eindhoven per un suo assistito, il terzino destro Denzel Dumfries, che gli olandesi valutano 20 milioni di euro.