Stavolta il calendario è equo. Milan e Roma: tutto giusto in vista dell'Europa

La prima parte di stagione ha suscitato tante discussioni e polemiche legate alla stesura del calendario di Serie A: tra big match per l'una costanti e per l'altra ben divisi, tra giorni di riposo mancanti o eccessivi, tra orari rivedibili o apprezzabili, non sono mai mancate opinioni contrastanti e accese sul tema. Alla fine è anche giusto così: il calcio è fatto anche di queste piccole grandi schermaglie.

Il caso Milan e Roma

In questo caso, però, nessuno si può lamentare. Ieri, infatti, è stato presentato il programma delle prossime quattro giornate di Serie A ed è, oggettivamente, un programma equo, che soddisfa tutti e che sta attento alle necessità di tutti. Il caso Milan e Roma ne è lampante testimonianza. I giallorossi hanno chiesto e ottenuto l'anticipo del derby con la Lazio a sabato 6 aprile (ore 18:00), prima dell'andata contro i rossoneri di Europa League a San Siro (11 aprile, h 21:00) e subito dopo la gara del Milan con il Lecce (6 aprile, h 15:00). Entrambe le squadre giocheranno poi di domenica in trasferta (Milan a Sassuolo alle 15, Roma a Udine alle 18:00), per poi affrontarsi nel decisivo ritorno di Europa League del 18 aprile. La programmazione si concluderà lunedì 22 aprile: su richiesta del Milan, il derby con l'Inter si disputerà alle 20.45 nel primo giorno feriale, in modo da avere il riposo necessario dopo le fatiche europee.

Le parole di Butti

Tale equità è arrivata dopo le parole di Andrea Butti, Head of Competitions della Serie A, a TeleLombadia, il quale ha ben spiegato come viene stilato il calendario del campionato: "Il calendario lo fa un algoritmo, molto avanzato tecnologicamente. Noi diamo una serie di input e in Italia su 380 partite di Serie A ci sono 342 concomitanze. 342 eventi che impediscono a una partita di giocarsi in un determinato luogo e in una determinata data. C'è poca flessibilità di movimento in tante occasioni, anche in base alle esigenze televisive: spesso Sky o Dazn vogliono mettere le partite più interessanti nei loro slot migliori in base agli ascolti. Noi quando abbiamo lanciato all'algoritmo le indicazioni abbiamo segnalato le esigenze delle 8 squadre coinvolte in Europa".