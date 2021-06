Stesso Paese, stesso agente, stessa formula: Milan al lavoro per Brahim e Firpo

Nonostante gli Europei in pieno svolgimento, prosegue senza interruzioni il mercato del Milan. Ai colpi già più o meno definiti, Maldini potrebbe subito affiancare un'altra conferma e un vecchio pallino; si tratta rispettivamente di Brahim Diaz, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid, e di Junior Firpo, terzino sinistro in forza al Barcellona. Entrambi spagnoli, entrambi di proprietà di club spagnoli, entrambi assistiti dallo stesso agente.

BRAHIM DI RITORNO - Dopo l'ottimo finale di stagione, nel quale il folletto spagnolo è stato spesso decisivo soprattutto con lo splendido goal che ha aperto lo 0-3 in casa della Juventus, il Milan ha virato deciso sul ritorno in rossonero di Brahim Diaz. Se ne sta parlando da giorni con il Real Madrid: Carlo Ancelotti, neo tecnico dei Galacticos, infatti, deve decidere del futuro del classe 1999. L’accordo sulla formula è stato trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto; ed è proprio su quest'ultimo aspetto che si sta cercando di limare i dettagli: non appena si troverà la quadra sulla cifra per il riscatto, ilritorno di Brahim Diaz al Milan potrebbe diventare ufficiale. C'è, dunque, ottimismo.

FIRPO RITORNA IN MENTE - Dopo gli ammiccamenti degli scorsi mesi, si stanno riavvicinando le strade del Milan e di Junior Firpo. È certamente una pista più complessa rispetto a Brahim Diaz, ma il Milan gradisce il giocatore e il giocatore, dopo i problemi personali che non avevano permesso il trasferimento a gennaio, avalla il Milan. Se ne sta, anche in questo caso, parlando con il Barcellona sempre sulla base di un prestito con diritto di riscatto, nononostante il Mundo Deportivo riporti che il club braugrana preferirebbe cedere il terzino al West Ham per motivazioni economiche. Firpo, 24enne spagnolo di origini dominicane, resta in attesa: potrebbe essere davvero lui il futuro vice del titolarissimo Theo Hernandez