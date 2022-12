Stop Maignan, che tegola per il Milan: il calvario del francese non è purtroppo ancora finito

MilanNews.it

Da settimane, Mike Maignan aveva segnato sul proprio calendario una data: il 4 gennaio 2023, giorno della prima partita del Milan dopo la sosta per il Mondiale. Doveva essere il momento del suo ritorno in campo dopo il doppio infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori da fine settembre, ma purtroppo il suo rientro non avverrà contro la Salernitana.

NUOVO STOP - Una brutta notizia per lui e anche per tutto il Milan che aspettava con ansia il recupero del suo portierone, uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Al rientro da Dubai, Maignan si è sottoposto ad alcuni esami strumentali da cui è emerso che il processo di guarigione del polpaccio non è ancora ultimato. Gli esiti degli esami non sono ancora sufficientemente stabili da permettere un'ulteriore progressione del lavoro e un nuovo punto sulle sue condizioni verrà effettuato tra due settimane.

NIENTE SUPERCOPPA - Il problema al polpaccio non è stato ancora smaltito dal francese che quindi sarà costretto ai box ancora per qualche settimana: nella prima parte di stagione, l'ex Lille ha già saltato 12 partite tra campionato e Champions League e purtroppo ne dovrà saltare altre, tra cui anche la Supercoppa italiana contro l'Inter in programma il 18 gennaio. Insomma, una brutta tegola per il Milan che non potrà contare sul miglior portiere della Serie A ancora per un po' di tempo.