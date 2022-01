Super Leao entra e salva il Milan. Club al lavoro per blindarlo

Se il Milan ieri sera è riuscito a rimontare il Genoa e a staccare il pass per i quarti di Coppa Italia deve ringraziare soprattutto Rafael Leao, il cui ingresso in campo della ripresa ha cambiato la partita dei rossoneri: il giovane portoghese, grazie alle sue accelerazioni e ai suoi strappi, ha saputo infatti dare la scossa giusta alla formazione di Pioli che fino a quel momento aveva fornito una prestazione piuttosto deludente.

CHE INIZIO DI 2022 - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'inizio di 2022 di Leao è stato molto positivo: rientrato in campo contro la Roma dopo un mese ai box per un problema muscolare, l'ex Lille ha segnato il gol che ha chiuso la sfida contro i giallorossi, ha regalato un assist al bacio a Ibrahimovic a Venezia e ieri ha siglato la rete del 2-1 contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. Insomma, il portoghese è sempre più decisivo e sempre più un giocatore imprescindibile per il Milan di Pioli.

RINNOVO DI CONTRATTO - Proprio per questo motivo, i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per blindarlo: il suo contratto scade nel 2024 e i rossoneri vogliono prolungarglielo fino al 2026. In merito al rinnovo, Leao ha spiegato ieri sera a Mediaset dopo il match contro i Genoa: "Il rinnovo? Ora sto bene, il Milan è un grande club, sono molto felice qua. Vediamo, è ancora presto". Parole che testimoniano la sua voglia di restare, ora non resta che mettere tutto nero su bianco.