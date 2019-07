Suso, plebiscito dei tifosi rossoneri: lo spagnolo non convince nel 4-3-1-2

Nei primi test a Milanello, nella prima settimana del ritiro dei rossoneri, Marco Giampaolo ha iniziato a provare Suso nel ruolo di trequartista. Accantonata, per il momento l'ipotesi seconda punta, dove il tecnico di Giulianova ha preferito schierare André Silva, di ritorno dall'esperienza al Siviglia. Con l'arrivo imminente di Bennacer, quello di Krunic e verosimilmente di un'altra mezz'ala, è difficile credere che Lucas Paquetà possa giocare in un ruolo diverso dal numero 10, a meno di particolari esigenze ed imprevisti. Suso perderebbe di conseguenze la posizione che sta provando ad interpretare in questi giorni, oppure dovrebbe iniziare un ulteriore adattamento.

DOPPIA STRADA - Negli ultimi giorni la Roma ha cominciato a ripensare al calciatore spagnolo, il quale sarebbe utilissimo nel modulo di Fonseca, potendo essere utilizzato come esterno offensivo, ruolo prediletto dall'ex Liverpool. In attesa di capire se i giallorossi affonderanno o meno il colpo, in casa milanista ci si interroga sul destino dell'andaluso: meglio trattenerlo ed utilizzarlo in ruoli dove fin qui non ha brillato oppure cederlo, verosimilmente a cifre inferiori dalla clausola rescissoria (40 milioni di euro, valevole solo per l'estero)?

L'OPINIONE DEI TIFOSI - La redazione di MilanNews.it ha proposto un sondaggio ai propri lettori, ponendo proprio il precedente quesito. Dai tifosi rossoneri è scaturito una sorta di plebiscito: l'84.05% dei votanti (9593 su 11414) preferirebbe lasciare andare il numero 8 piuttosto che provarlo in altre posizioni (solo il 15.95% dei partecipanti vorrebbe trattenerlo (sondaggio consultabile QUI). In questa valutazione pesano, evidentemente, gli scarsi risultati offerti dallo spagnolo quando provato trequartista o seconda punta nel corso degli ultimi anni. Se dovesse arrivare un'offerta congrua lo stesso Milan potrebbe prenderla in considerazione, sebbene Giampaolo abbia fatto sapere di voler verificare Suso nel 4-3-1-2 prima di prendere un'eventuale decisione.