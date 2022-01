Testa alta Tonali: ma che partita ha fatto?! Sintomi di giocatore vero (PODCAST)

Una sfida di 7,5 tra i vari giornali italiani in edicola oggi e il commento di Tuttosport a rappresentare le diverse pagelle: “Quanto piace il suo spirito battagliero. Leader nato, diamogli subito la fascia di capitano e non ne parliamo più per dieci anni”.

La partita contro la Roma di Sandro Tonali è stata assolutamente dominante in ogni aspetto: monumentale. Lo ha riconosciuto anche Stefano Pioli nel post partita ai microfoni di DAZN: "Ha fatto una partita strepitosa Sandro, in Italia non so quanti 2000 siano a quel livello o che giochino con così tanta continuità e adesso finalmente con tanta lucidità e qualità. Ha fatto un lavoro fantastico in tutte e due le fasi di gioco. È stato molto attento, sta crescendo tanto. È un ragazzo generoso, ha sicuramente margini di crescita e deve continuare così. Ha dimostrato di essere un giocatore importante”.

Nel podcast odierno celebriamo, dunque, la crescita e i margini di miglioramento del numero 8 del Milan e milanista: Sandro Tonali. Clicca sul banner per ascoltarlo!