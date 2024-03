Theo e Maignan premiati da Furlani. Mike: "Voglio scrivere la storia vincendo trofei. Theo: "Felice per le 200 presenze, spero di farne ancora di più"

vedi letture

In occasione di Milan-Atalanta due rossoneri hanno raggiunto un traguardo molto importante con addosso la maglia rossonera: Theo Hernandez e Mike Maignan hanno festeggiato, rispettivamente le 200 e 100 presenze con la maglia del Milan. Come da "tradizione" i due sono stati premiati a Milanello dal CEO Giorgio Furlani davanti a tutto il resto della squadra.

Le dichiarazioni di Furlani: “Diamo il premio per le 200 partite con la maglietta del Milan a Theo. Sei l’unico difensore in Serie A che negli ultimi 5 anni ha fatto più di 20 gol e più di 20 assist. Complimenti per le 200 partite nel Milan”.

Dopo Theo è il turno di Maignan: “Diamo anche questo premio a Mike per le sue 100 partite nel Milan. Come ho detto per lui (Theo, ndr) dico che sei il miglior portiere del mondo. Negli ultimi tre anni c’è solo un portiere che ha fatto un assist in ogni campionato, questo sei tu. Complimenti”.

Theo ringrazia: “Voglio ringraziare tutti, sono molto felice per le 200 partite in questo grande Club. Spero di farne ancora di più e forza Milan”.

Maignan punta ad alzare ancora di più l'asticella: “Anche io ringrazio tutti, sono molto contento e molto orgoglioso delle mie 100 partite nel Milan, per questo Club storico. Ma voglio scrivere la storia, fare ancora più partite e vincere più trofei. Per scrivere la nostra storia dobbiamo vincere trofei”.