Theo Hernandez a SportMediaset: "Spero di giocare già settimana prossima. Derby? Se metteremo impegno, lo vinceremo"

Queste le parole rilasciate da Theo Hernandez a SportMediaset su Italia Uno:

Sull'infortunio: "Sono cose che succedono nel calcio. E' stata una giocata molto brutta come ho detto, ma non ho potuto farci niente. Ora sto molto bene e sto lavorando duro per tornare più forte di prima e per giocare il prima possibile".

Sul rientro: "Settimana prossima spero di essere già pronto per giocare, ma bisogna poi vedere se i dottori mi lasciano. Ho molta voglia di giocare e di rendere felici i tifosi".

Su Giampaolo e Zidane: "Sono due allenatori differenti. Non conoscevo a dire il vero Giampaolo. E' un grande allenatore e penso che farò delle cosette molto belle con lui".

Sul derby: "Ho molta voglia di giocarlo. E' il primo derby di Milano che giocherò. E' sicuro che lo vinceremo".

Sui nuovi arrivi: "Siamo acquisti giovani, ma buoni giovani. Credo che bisogna provarci sul campo e poi i tifosi saranno contenti di noi".

Sull'italiano: "Alla mia fidanzata dico 'molto bella', poi so dire risotto alla milanese, oltre a buongiorno e ciao".