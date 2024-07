Theo, Maignan, Leao, Reijnders e Pulisic: in nazionale senza successi, ma al Milan torneranno rinvigoriti

L'estate di cinque tra i migliori giocatori della rosa del Milan (Theo Hernandez, Mike Maignan, Rafael Leao, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders) si concluderà senza alcun trofeo alzato con la propria nazionale: i due francesi e l'olandese sono stati eliminati in semifinale degli Europei, il portoghese ha perso ai quarti proprio contro la selezione di Deschamps, mentre gli statunitensi hanno deluso le aspettative salutando la Copa America alla fase a gironi.

I due a distinguersi

Dal punto di vista individuale, però, tutti e cinque potrebbero ritenersi abbastanza soddisfatti. Senza dubbio, il migliore tra i cinque è stato Mike Maignan, tornato a giocare a livelli strepitosi con la Francia per la gioia di tutti i milanisti, che avevano, purtroppo, avuto a che fare con una flessione del rendimento del numero 16 nell'ultima stagione rossonera. Subito dopo Maignan c'è Reijnders, consacratosi anche a livello internazionale come cervello dell'Olanda e messosi in evidenza per classe ed eleganza.



Theo, Leao e Pulisic

I tre, nonostante non abbiano portato chissà quali gioie ai tabellini (per Pulisic un gol dopo tre minuti della prima partita), l'estate in nazionale ha confermato in linea generale lo status mondiale a cui sono giunti. Approfondimento su Leao, in particolare: molto criticato dopo le prime due partite della fase a gironi in cui ha subito due gialli per due simulazioni, tra ottavi di finale (vs Slovacchia) e quarti (vs Francia) è stato senza dubbio il migliore dei suoi. Al Milan, dunque, si tornerà rinvigoriti. Con più voglia, magari, di tornare subito a vincere.