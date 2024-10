Theo nel mirino della critica. Motivi? Fatti di campo e non. Il punto sulla questione rinnovo

vedi letture

L'inizio di stagione di Theo Hernandez non è stato certamente in linea con quello che ci si può e deve aspettare da un calciatore del suo calibro. Tra prestazioni insufficienti (vedi Parma e Firenze) ed episodi ed atteggiamenti discussi e discutibili (vedi il caso del cooling break durante Lazio-Milan, i rigoristi contro la Fiorentina e la successiva espulsione), il terzino francese è spesso nel mirino della critica.

Rinnovo

A tutte queste questioni di campo, se ne aggiunge un'altra che campeggia sempre in alto sulla testa del 19 e del Milan: il rinnovo di contratto. L'attuale accordo tra Theo e il Milan scade nel 2026; c'è, dunque, una certa urgenza di arrivare ad un esito positivo della situazione. Il punto è che.... per ora non c'è trattativa. Lo ha rivelato l'agente stesso del calciatore a TeleLombardia: "Non c’è nessuna trattativa, non parliamo di niente da 4 mesi, da maggio-giugno: la società mi ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e se era contenti a Milano. Gli ho detto di sì: è molto legato alla città, molto ben ambientato nel calcio italiano. È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio. Non abbiamo nessuna proposta sul tavolo, non abbiamo nessun offerta da parte del club”.

Cifre

L'idea di Theo è quella di arrivare ai top della rosa anche come ingaggio: "Richiesta di 8 milioni? Qualcuno - ha tuonato l'agente lo dice in giro per condizionare l'opinione pubblica e chiaramente non siamo noi a farlo". La volontà del calciatore sembra chiara: "Oggi ti posso dire che l’idea principale di Theo è continuare nel Milan, trovare un accordo e restare più tempo possibile col Milan. Desidera crescere il più possibile con il club e crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile".