Theo ora in vacanza. E il suo vice lavora con Fonseca: Jimenez più da Prima Squadra che da Milan Futuro

vedi letture

Nelle ultime due settimane, Zlatan Ibrahimovic si è presentato due volte in conferenza stampa per dare il là all'avventura del Milan Futuro (la seconda squadra under23 rossonera che giocherà nel girone B della Serie C) e a quella di Paulo Fonseca quale nuovo allenatore della Prima Squadra del Milan. Tra le due conferenze, c'è stato tempo sicuramente tempo e modo per parlare anche un po' di calciomercato e dalla viva voce di Zlatan sono arrivate alcune notizie interessanti...

Il vice Theo

Dalla presentazione del progetto Milan Futuro è arrivata una conferma già un po' nell'aria. Il vice Theo sarà Alex Jimenez: "Se non giocherà in prima squadra - ha spiegato Ibrahimovic - giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Prendere il posto di Theo non mi sembra facile. Per giocare devi essere più forte di Theo, è molto difficile. Col Milan Futuro puoi dargli minuti". Un'investitura non da poco per il classe 2005 spagnolo che si appresta a vivere la sua seconda stagione in rossonero, la prima da giocatore del Milan a tutti gli effetti. Settimana scorsa infatti è stato comunicato il riscatto e il rinnovo di contratto di Jimenez. Il calciatore è stato comprato a titolo definitivo dal Real Madrid per 5 milioni di euro e ha contestualmente firmato un contratto di quattro anni con un'opzione di quinto anno fino al 2029.



Il futuro di Theo Hernandez

Theo ha terminato martedì il suo Europeo con la delusione per l'eliminazione in semifinale contro la Spagna, testimoniata anche dal post pubblicato oggi dal numero 19: "Non è facile essere eliminati ma siamo orgogliosi di far parte di questa nazionale prestigiosa e ci rialzeremo. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno tifato incondizionatamente fin dall'inizio". Ora, Theo si riposerà un po' godendosi le meritate vacanze, per poi tornare, probabilmente a fine agosto, a disposizione di Paulo Fonseca. Le voci di mercato su di lui sono sempre presenti, ma, al momento, non sono arrivate offerte concrete per lui sulla scrivania del Milan. E il Milan non ha intenzione di cederlo.