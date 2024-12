Theo, un segnale a tutto il mondo Milan: al lavoro a Milanello anche nel giorno di riposo. C'era anche Bennacer

Non è un momento semplice quello che sta attraversando Theo Hernandez che ha voluto però lanciare un bel segnale a tutto il mondo Milan: nonostante il giorno di riposo, ieri il terzino francese si è presentato a Milanello per allenarsi con un membro dello staff e proseguire il suo lavoro personalizzato per ritrovare il prima possibile la forma migliore.

THEO TORNA TITOLARE? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che questo gesto conferma che Theo non ha nessuna intenzione di mollare, anzi il suo obiettivo è superare in fretta il momento difficile e tornare il giocatore che dominava la fascia sinistra nelle scorse stagioni. Dopo due panchine iniziali di fila, Fonseca è stato "costretto" a metterlo in campo poco dopo la mezz'ora del match contro il Verona a causa dell'infortunio di Rafael Leao: senza Okafor e Pulisic, il tecnico portoghese ha dovuto inserire il francese e spostare Alex Jimenez come esterno alto. Ed è molto probabile che questa sarà la fascia mancina che verrà schierata domenica contro la Roma a meno che Fonseca non rischi dal 1' il rientrante Pulisic e confermi lo spagnolo come terzino sinistro.

ANCHE BENNACER - Oltre a Theo Hernandez, ieri si è visto a Milanello nel giorno libero anche Ismael Bennacer, il quale non gioca con il Milan dalla prima giornata di campionato contro il Torino. Durante la sosta delle nazionali di settembre, il centrocampista milanista si è infortunato gravemente al polpaccio con l'Algeria ed è stato costretto anche all'operazione. Dopo oltre tre mesi, il peggio è alle spalle e nei giorni scorsi l'algerino è tornato ad allenarsi finalmente in gruppo. Domenica contro la Roma sarà di nuovo a disposizione di Fonseca anche se ovviamente gli servirà tempo per riacquistare la forma migliore.