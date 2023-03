Thiaw: "Gioco al Milan, non riesco ancora a rendermene conto. Nazionale? Ibra mi ha dato dei consigli”

Fonte: dfb.de

Malick Thiaw è entrato stabilmente nella squadra dei campioni d'Italia del Milan, e ora il 21enne difensore centrale è stato promosso nella Nazionale maggiore dalla Germania U 21 e spera di debuttare sabato (dalle 20.45, in diretta su ZDF) a Magonza contro il Perù o martedì (dalle 20.45, in diretta su RTL) a Colonia contro il Belgio. In vista delle prime partite internazionali dell'anno, il campione europeo Under 21 del 2021 parla con DFB.de della sua posizione in Serie A, della sua ascesa in Nazionale e dei suoi sogni.

Malick Thiaw, in che lingua sogni?

"In tedesco (ride, ndr)".

Dopo tutto, oltre al tedesco parli finlandese, inglese e un po' di wolof. E probabilmente ora parla anche l'italiano, vero?

"Un po'. Non ancora bene. Capisco già molto dell'italiano, ma il mio modo di parlare deve ancora migliorare, c'è margine di miglioramento".

A prescindere dalla lingua: sognavi di diventare un calciatore professionista, di giocare con lo Schalke 04 in Bundesliga e con il Milan in Champions League e di essere convocato nella Nazionale tedesca? Oppure i tuoi sogni erano più modesti?

"Quando ero piccolo, pensavo solo a giocare a calcio. E sognavo di giocare per i grandi club e per la nazionale tedesca. Fino all'età di 14 o 15 anni. Poi ho capito che se avessi dato il massimo e lavorato sodo avrei potuto sfondare come professionista. Ho capito cosa era importante".

Quando un sogno si realizza, come in questi giorni con la Nazionale: come ci si sente?

"Super. Mi rende felice e orgoglioso. E dimostra che tutto il duro lavoro degli ultimi anni, il sostegno incondizionato della mia famiglia, che mi è sempre stata vicina, sta dando i suoi frutti. Ma anche ora che sono qui con la Nazionale, non voglio fermarmi nel mio sviluppo. Voglio imparare e migliorare".

Come riesce a rimanere con i piedi per terra quando le cose salgono così velocemente? La stampa italiana, che non è nota per la sua moderazione, ti ha già definito una "nuova leggenda".

"Ognuno ha il suo punto di riferimento. Per me è la mia famiglia. I miei genitori mi hanno educato a essere sempre una persona modesta e con i piedi per terra. È stata una buona scuola. Mi hanno insegnato cosa è importante nella vita. Sarò sempre guidato da questo insegnamento, indipendentemente dai risultati che otterrò come calciatore. ".

Anche una leggenda del Milan come Paolo Maldini, cinque volte vincitore della Champions League e secondo classificato con l'Italia, parla bene di lei.

"Come direttore sportivo, assiste a ogni allenamento. Sa esattamente in quali aree devo migliorare e in quali sto già facendo abbastanza bene. Questo è ciò che mi dà, e gliene sono molto grato".

Non ha visto giocare Paolo Maldini. Quale giocatore associava al Milan da bambino?

"Ronaldinho è stato il primo. Ma a posteriori, il giocatore che associo di più al Milan è Kevin-Prince Boateng. I suoi due gol contro il Barcellona e l'Arsenal mi hanno fatto impazzire all'epoca. Ero ancora molto giovane, guardavo le partite in TV e pensavo: Wow!".

Ora lei stesso indossa la maglia rossonera. Che cosa significa per te?

"Ogni volta che entro nello spogliatoio e vedo la mia maglia con il mio nome e il mio numero sopra, mi sento molto orgoglioso e felice. E non riesco ancora a rendermene conto".

Anche i modi del suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic sono leggendari. Cosa ti ha già trasmesso?