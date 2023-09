Tomori out, Kalulu ko: Pioli nel derby schiererà una novità in difesa

La formazione del Milan per il derby di sabato contro l'Inter, in programma alle 18:00 al "Meazza" nerazzurro, sarà molto simile, anzi praticamente identica, alla formazione scesa in campo nelle prime tre giornate di campionato, collezionando tre vittorie su tre e tre ottime prestazioni, sempre in crescendo, tra l'altro. Ci sarà, comunque, solo un cambio obbligato...

Il cambio sarà in difesa, ruolo in cui Stefano Pioli dovrà fare a meno sia di Fikayo Tomori, squalificato per un turno dopo il rosso subito contro la Roma, che di Pierre Kalulu, infortunatosi durante la sosta in un allenamento a Milanello. Chi ci sarà al fianco di Thiaw? La risposta è chiara e la fa intendere lo stesso centrale tedesco, ospite del premio Gentleman: "Il mister decide chi gioca con con chi. Kjaer? Penso che sia un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento molto a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me".Il difensore danese dovrà, per forza di cose, sentirsi a suo agio con Thiaw. Non sarà semplice: i due non hanno mai giocato insieme, eccezion fatta per due occasioni: contro la Cremonese nel novembre 2022 (0-0 il risultato finale) e contro il Tottenham a San Siro nel febbraio scorso (1-0 il risultato finale); zero gol subiti in entrambe le occasioni sì, ma con la difesa a 3 e mai con la difesa a 4, modulo con cui saranno schierati nel derby di sabato. Una novità assoluta, dunque: l'esperienza di Kjaer potrebbe essere fondamentale, anche se dovrà vedersela con la velocità degli attaccanti nerazzurri.