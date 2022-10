Tonali a DAZN: "L'importanza della vittoria di oggi non è molto lontana da quella di maggio"

MilanNews.it

Sandro Tonali, MVP di Verona-Milan, è stato intervistato da DAZN nel post partita del match del Bentegodi. Queste le sue dichiarazioni:

Vincere partite di questo tipo quanto peso? “Penso che pesi tanto, lo sappiamo già dalla stagione scorsa. Sappiamo che ha un valore molto importante per noi, volevamo continuare a fare bene in trasferta. Siamo felici che anche durante le partite no riusciamo a portare a casa la vittoria”

Pioli stava per sostituirti prima del gol, l’avevi visto? “Non l’avevo visto, meglio così. Sono felicissimo. Siamo felici per tutti i nostri tifosi che vengono sempre anche in trasferta, ci danno una mano incredibile per queste partite”.

Un altro gol dopo la doppietta di maggio: “A maggio era leggermente diverso, eravamo in un rush che ci portava verso lo Scudetto. L’importanza della vittoria di oggi non è molto distante da quella. Una vittoria che pesa molto per noi e per il nostro morale".