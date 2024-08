Tra esuberi e giocatori in bilico: il Milan ha 26 giorni per sfoltire la rosa

Ventisei giorni. Tanto è il tempo che avrà a disposizione il Milan per agire sul mercato. I rossoneri dovranno sicuramente importare ancora qualche rinforzo nella rosa a disposizione di Fonseca ma allo stesso tempo dovranno liberarsi di alcuni giocatori in uscita, o fuori dal progetto oppure che potrebbero salutare in presenza di una situazione vantaggiosa. Tutto questo fino al 30 agosto - tra 26 giorni appunto - giorno in cui chiuderà il mercato, 24 ore prima rispetto a quanto si è sempre fatto negli ultimi anni.

Esuberi

C'è una prima lista di calciatori che è in uscita senza appello, anche se pure in questa categoria sarebbe opportuno fare dei distinguo. Ci sono Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè i quali sono completamente fuori dal progetto rossonero. L'anno scorso sono stati mandati in prestito in Premier League e i risultati sono stati scadenti, tanto che nè Nottingham Forest né Fulham hanno esercitato l'opzione del riscatto. Per quest'estate, ben consapevole che gli sarebbe toccato fare la preparazione con il Milan Futuro, sia il belga che il senegalese hanno preso accordi con la società per non tornare a Milanello e allenarsi per conto proprio, in attesa di una sistemazione che da via Aldo Rossi si spera venga trovata in fretta. Per l'attaccante non ci sono offerte, per il terzino c'era una proposta del Besiktas che è stata declinata: Ballo sogna la Premier. Molto diverso il caso di Marco Nasti che oggi torna in Italia dopo aver fatto metà della tournée americana (segnando anche contro il City il gol vittoria) e si aggregherà al Milan Futuro. Per il giovane 2003 si cerca una soluzione in prestito: Nasti è già un giocatore da Serie B o parti inferiori della Serie A per questo non vorrebbe rimanere nell'under 23 in Serie C.

In bilico

Ci sono poi alcuni giocatori che sono sul filo del rasoio: sono quei profili che fanno comodo alla rosa di Fonseca ma che non sono indispensabili o incedibili. Quei giocatori, cioè, per i quali se arrivasse un'offerta congrua al loro valore il Milan si metterebbe a parlare con la controparte. Tra questi c'è sicuramente Malick Thiaw che oggi è chiuso dall'arrivo di Pavlovic e dall'esplosione di Gabbia: per il tedesco si era fatto avanti il Newcastle ma senza offerte ufficiali. A centrocampo è molto probabile che uno tra Adli e Pobega possa partire, specialmente se il Milan riuscisse a compiere in entrata il doppio colpo Fofana-Samardzic o comunque se comprasse due centrocampisti con queste caratteristiche. Più intricate le questioni legate a Luka Jovic e Alexis Saelemaekers. Per quanto riguarda il serbo, rinnovato dopo un buon anno da comprimario, ci sarà da capire se il Milan vorrà tenere un reparto a tre dopo che avrà acquistato il vice-Morata: se così non fosse l'ex Fiorentina finirebbe sul mercato. L'esterno belga, invece, ha conquistato Fonseca che in questo precampionato lo sta sfruttando moltissimo e che ha chiesto esplicitamente al club di volerlo tenere in rosa.