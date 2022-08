Turbo Theo è già partito: non è mai stato così in forma a inizio stagione

MilanNews.it

Ad aprire le marcature contro il Marsiglia è stato Junior Messias, ma tutto è partito dalla solita accelerazione di Theo Hernandez che ha tagliato in due la difesa dei francesi. Nonostante sia stato tra gli ultimi ad unirsi al gruppo di Stefano Pioli, il terzino rossonero sembra essere uno dei più brillanti dal punto di vista fisico come testimoniano le tante incursioni palla al piede che ha messo in mostra sia ieri sera che nella precedente amichevole contro gli austriaci del Wolfsberger.

CHE FORMA! - Theo non era mai stato così in forma all'inizio della stagione. E a confermarlo è stato lo stesso giocatore al termine della sfida al Velodrome: "Sì, non sono mai stato così in forma a inizio stagione. Mi sono trovato anche meglio rispetto allo scorso anno" le parole del francese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. La Rosea ricorda tra l'altro che il numero 19 rossonero è nato a Marsiglia, quindi è un po' come se ieri avesse giocato a casa sua.

PRONTO PER L'UDINESE - Nonostante il suo fisico non sia certo "sottile", Theo è già in formissima ed è già pronto per il primo match ufficiale in programma sabato 13 agosto a San Siro contro l'Udinese. Prima ci sarà un'altra amichevole contro il Vicenza, un ultimo test per sistemare gli ultimi dettagli e valutare al meglio lo stato del suo motore. Come lo scorso anno, anche in questa stagione la fascia sinistra rossonera con Theo e Leao sarà uno dei punti di forza del Milan di Pioli.