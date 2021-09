Tuttosport - A Torino senza Ibrahimovic e Giroud: Pioli punta su Rebic, l'uomo buono per tutte le stagioni

Tutto su Rebic. Di nuovo. Sarà il croato a guidare l’attacco dal Milan allo Stadiuma. Perché non ci sono alternative e perché, in questo inizio di stagione, ha dimostrato di saper agire - e dare un contributo importante - anche da punta, ruolo che non ama particolarmente, ma tant’è... L’attacco è in emergenza e Ante è pronto a sacrificarsi, come ha sempre fatto, per il bene della squadra.

JOLLY REBIC - Contro la Juventus, mister Pioli dovrà rinunciare al totem Ibrahimovic, ma anche al vice Zlatan, ovvero Olivier Giroud, fermato alla vigilia da una scomoda lombalgia. L’allenatore, dunque, come sottolinea Tuttosport, non potrà scegliere né il piano A, né il B, ma dovrà affidarsi all'uomo buono per tutte le stagioni, Ante Rebic, appunto, uno che quando vede la Juventus sa accendersi. In tutti i sensi.

TALISMANO - L’attaccante croato, da quando è arrivato al Milan, ha sfidato la Juve cinque volte e con lui in campo i rossoneri hanno perso solo la prima partita, ma quella volta Ante disputò solo i cinque minuti finali. Dopodiché quattro gare, due di campionato con due gol segnati e altrettante vittorie, e due di Coppa Italia con due pareggi, 1-1 a San Siro con altro sigillo di Rebic e 0-0 a Torino.