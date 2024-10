Tuttosport - Abraham alla conquista del Milan. Ma c'è Gimenez sullo sfondo

L'impatto di Tammy Abraham con il mondo Milan è stato più positivo di quanto si potessero aspettare gli stessi protagonisti in gioco: sin dalla prima presenza in casa della Lazio, gara in cui l'inglese ha fornito un assist a Leao, l'ex Roma ha dimostrato di volersi meritare la maglia rossonera e questo sarà il suo obiettivo, a livello personale, per la stagione in corso.

Alla conquista del Milan

Questa mattina Tuttosport riferisce e riporta di come Abraham abbia già fatto tanti passi in avanti per conquistarsi la maglia del Milan anche oltre questa stagione. Ha colpito in un primo momento l'atteggiamento e il desiderio di correre dietro ogni pallone; in secondo luogo la sua utilità tattica, intuita immediatamente anche dal tecnico Fonseca - che lo ha voluto a tutti i costi - meritevole di avergli ritagliato il ruolo di prima punta con Alvaro Morata alle spalle. La coppia d'attacca anglo-spagnola è diventata titolare e risolutoria di alcuni dei problemi dei rossoneri. Per meritarsi il Milan Abraham dovrà non solo continuare così ma anche fare di più, anche perché l'inglese è arrivato all'ombra della Madonnina in uno scambio di prestiti secchi tra rossoneri e Roma che ha coinvolto anche Saelemaekers. In ogni caso, dunque, sarà necessario trattare.

Spettro Gimenez

In tutto questo nella sua corsa a una conferma nel Milan, che è ancora nelle sue battute iniziali, il centravanti inglese dovrà anche guardarsi da possibili pretendenti su cui la dirigenza rossonera potrebbe voler mettere le mani. In questo senso ieri ha fatto rumore la dichiarazione di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord che da tempo è nel mirino rossonero: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta". Parole importanti e che aprono mille strade per il futuro del Milan. Anche se oggi, il futuro più importante è quello che si dipanerà al Franchi contro la Fiorentina.