Tuttosport - Alla scoperta di Openda, uno degli obiettivi del Milan per l'attacco: il primo gol con il Lens lo ha segnato all'Inter

Sono tanti i giovani attaccanti che il Milan sta valutando in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni, uno dei nomi che viene fatto con maggiore insistenza è quello di Lois Openda, centravanti classe 2000 che milita nel Lens. L'edizione odierna di Tuttosport traccia un bel profilo della punta belga, partendo da un aneddoto molto interessante che piacerà moltissimo ai tifosi rossoneri: passato la scorsa estate dal Bruges al Lens, il primo gol con la maglia della squadra francese lo ha infatti segnato in amichevole all'Inter (il 23 luglio con una bella girata al volo di destro).

CARRIERA - Nato a Liegi il 16 febbraio 2000, Openda ha vissuto un’infanzia complicata: da bambino fu infatti ricoverato per un anno intero in ospedale per le complicazioni di una bronchite. Per fortuna tutto andò per il meglio e da lì in poi iniziò a muovere i primi passi nel mondo del calcio: Patro Othee, Rfc Liegi e a 13 anni entra nel settore giovanile dello Standard Liegi. Nel 2015 viene acquistato dal Bruges, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2018-2019. In molti pensavano che quella sucessiva potesse essere quella sua esplosione e invece ha fatto parecchia fatica, tanto da essere ceduto a luglio 2020 in prestito biennale al Vitesse. In Olanda segna 36 gol in 84 partite, entrando anche nel giro della nazionale maggiore belga e attirando le attenzione del Lens che nell'estate 2022 lo ha acquistato per 9,8 milioni di euro. Nei suoi primi mesi in Francia, Openda ha già siglato 7 reti in Ligue 1, tanto da conquistarsi la convocazione ai Mondiali in Qatar, dove però ha giocato solo 12 minuti contro il Canada. Ora il Milan lo segue con attenzione, anche perchè per il momento la sua valutazione è ancora piuttosto abbordabile e si aggira intorno ai 20 milioni di euro.