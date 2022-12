Tuttosport - Allarme Maignan, i tempi di recupero si allungano: il Milan valuta di anticipare l'arrivo di Sportiello a gennaio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava ormai solo una questione di giorni il ritorno in campo di Mike Maignan, che non gioca una gara ufficiale da fine settembre a causa di due problemi muscolari, e invece servirà ancora un po' di pazienza: il problema al polpaccio non è stato infatti ancora smaltito e per questo il suo percorso di recupero ha subito un rallentamento. Questa sera il Milan rientrerà in Italia e nelle ore successive il portiere rossonero si sottoporrà a nuovi esami che faranno maggiore chiarezza sulle sue condizioni.

ECCO SPORTIELLO - In base all'esito di questi controlli, il club di via Aldo Rossi valuterà il da farsi: aspettare il pieno recupero di Maignan oppure andare sul mercato per prendere un altro portiere di maggiore affidabilità rispetto a Tatarusanu e Mirante? Nel secondo caso, il nome è quello di Marco Sportiello, giocatore che i rossoneri hanno già bloccato per l'estate quando sarà svincolato: il Diavolo potrebbe infatti valutare la possibilità di anticipare il suo sbarco a Milanello di qualche mese.

DIPENDE DA MIKE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la decisione del Milan dipenderà esclusivamente dai tempi di recupero di Maignan: se gli esami diranno che c'è una lesione, allora la pista Sportiello potrebbe sbloccarsi subito. Ci sarebbe però da convincere l'Atalanta a lasciarlo andare via con sei mesi di anticipo: i bergamaschi dovrebbe infatti prima trovare un secondo portiere da affiancare a Musso.