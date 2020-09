Tuttosport - Assist, rimproveri e consigli: Ibrahimovic è sempre il centro di gravità del Milan

Quaranta minuti alla Ibrahimovic. Lo svedese - un paio di allenamenti scarsi nelle gambe e subito in campo - si è messo in bella mostra nell’amichevole con il Novara, sfoggiando una condizione fisica già brillante. Come evidenzia Tuttosport, Ibra è stato il solito catalizzatore di palloni e non ha aspettato che gli venissero forniti. Al contrario, se li è andati spesso a prendere giocando da regista offensivo.

MARTELLO - Tra una giocata e uno scatto, Ibrahimovic è stato il solito martello con i compagni: ha spronato il gruppo e dispensato rimproveri qua e là. Giusto così: perché il Milan deve sempre mantenere alta la tensione, anche in amichevole. Di certo Zlatan non ha gradito l’uno-due del Novara che ha sorpreso i rossoneri nel primo mini-tempo da 20 minuti. Poco male. Ci ha pensato proprio il fuoriclasse di Malmö a suonare la carica: assist per Paquetà, gol del brasiliano e via alla rimonta.

LEADERSHIP - Ibra ha cercato il gol, ma non è riuscito a timbrare il cartellino. Ma poco importa. Pioli avrà certamente apprezzato la performance del suo campione, che ha già avvisato il gruppo: è rimasto per vincere, non certo per fare la mascotte. Zlatan è già pronto.