Tuttosport - Benedetta pausa. Milanello più pieno del solito: riflessioni sulle cause degli infortuni

L'arrivo della pausa per le nazionali può suscitare momenti contrastanti: spesso arriva magari a interrompere un periodo particolarmente buono di condizione di una squadra. Non è assolutamente il caso del Milan che è reduce da un filotto di partite da horror: due punti su dodici in campionato, una debacle a Parigi e l'unica luce la vittoria al ritorno con il Psg. Per Pioli e il suo staff la pausa è benedetta.

Una buona e una cattiva notizia

Come riferisce oggi Tuttosport, nei prossimi dieci giorni non si svuoterà del tutto come solitamente accade durante la sosta con tanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Sono solamente nove i giocatori della prima squadra a essere coinvolti, con un asterisco su Thiaw che oggi ha accolto la nascita della sua figlia Moussa Laye e ancora non è certo se si aggregherà alla Germania. Sono partiti i francesi Maignan, Theo e Giroud, e poi Krunic, Okafor, Musah, Tomori, Reijnders e Bartesaghi. Più meno la metà di quanti ne partono solitamente. Il problema è che in molti dei giocatori rimasti non sono partiti per i loro paesi di origine perché bloccati dagli infortuni: è il caso di Kjaer, Leao, Calabria e Pulisic, anche Pellegrino se si considerano le ultime convocazioni di un mese fa. Dunque Milanello sarà sì affollato ma molti saranno impegnati a recuperare dai loro problemi. Da una parte una buona notizia, dall'altra non sicuramente qualcosa per cui stare allegri.

Indagine

E sono proprio gli infortuni a tenere banco dalle parti di Carnago e non solo per i giocatori acciaccati rimasti a Milanello. Infatti, nei prossimi giorni e già in queste ore, Stefano Pioli e il suo staff, ma in generale anche il club, analizzeranno la situazione che come ha ammesso anche lo stesso tecnico rossonero dopo il pareggio di Lecce: "non può essere solo sfortuna". Si cercherà di trovare la fonte degli innumerevoli e impensabili problemi fisici che stanno contribuendo a tarpare le ali al Milan in questa fase della stagione. Chiaramente non ci sono gli infortuni sul banco degli imputati, Pioli sarà tenuto ad analizzare anche le sue scelte che non sempre hanno pagato come pure i preoccupanti cali mentali di cui l'intero gruppo è stato vittima specialmente nell'ultimo mese. Insomma un'occasione per fare un'analisi a 360 gradi sulla situazione e tentare di risollevare una stagione che rischia di naufragare. Siamo ancora novembre ma tra un po' potrebbe essere troppo tardi.