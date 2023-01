Tuttosport - Bennacer il leader ha rinnovato. Gli ultimi tasselli sono Leao e Giroud

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Era nell'aria da giorni e ieri pomeriggio, come ampiamente previsto, è arrivata l'ufficialità: Ismael Bennacer rimarrà un giocatore del Milan fino al 2027. Un rinnovo di contratto che il club cercava da tempo e che suggella le parole di Maldini prima della partita con il Torino: "Quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti". Già, praticamente: manca solo Rafa Leao.

Leader

L'edizione di Tuttosport questa mattina in edicola sottolinea come il prolungamento di contratto di Bennacer sia ampiamente meritato da parte del giocatore che nelle ultime due stagioni è salito letteralmente in cattedra, diventando una pedina inamovibile dello scacchiere di Stefano Pioli. Quando l'algerino è in campo e quando non c'è, la differenza si sente eccome. Il Milan ha riconosciuto la crescita del giocatore su cui mise le sue fiches nell'estate 2019 e per questo gli ha concesso un lauto aumento dell'ingaggio: per i prossimi quattro anni, Bennacer guadagnerà 4 milioni più bonus a fronte del milione e mezzo che incassava fino a ieri mattina. Importante anche l'aspetto della clausola, che è rimasta: 50 milioni, attivabile solamente da club esteri a partire dal 2024 e soltanto per le prime due settimane di mercato. Un risultato frutto del buon lavoro della dirigenza rossonera ma anche, bisogna riconoscerlo, del nuovo agente del giocatore Enzo Raiola che ha semplicemente lavorato per andare incontro alla volontà di Ismael: rimanere al Milan.

Gli ultimi due tasselli

Ora a Maldini e Massara mancano solamente gli ultimi due tasselli. Uno risale ancora a quella campagna acquisti del 2019 citata dal direttore dell'area tecnica ai microfoni di Mediaset: Rafael Leao, il cui rinnovo è chiacchieratissimo da diversi mesi. Le trattative per il contratto del portoghese, secondo quanto filtra da Casa Milan e secondo quanto ammesso dallo stesso Maldini, sembra che stiano andando per il verso giusto e la sensazione generale è quella dell'ottimismo. L'offerta del Milan è importante, così come il valore del giocatore: tra i 7.5 e i 7.7 milioni bonus inclusi. Al momento le discussioni tra le parti, dirigenza rossonera e Ted Dimvula, vanno avanti via video ma è atteso nei prossimi giorni a Casa Milan l'agente di Leao per cercare di far quadrare il cerchio, probabilmente dopo la Supercoppa. L'obiettivo è concludere il tutto entro la fine di gennaio. L'altro tassello mancante si chiama Olivier Giroud, in scadenza la prossima estate. Secondo le indiscrezioni sono continui i contatti con l'agente Manuello e l'obiettivo è rinnovare il bomber francese per un'altra stagione con opzione per il 2025.