Tuttosport - Calabria e Conti non convincono, il Milan si guarda intorno: tre nomi sul taccuino

Il Milan vola a sinistra con Theo Hernandez, ma continua a balbettare sulla corsia opposta. Fin qui - inutile girarci intorno - sia Calabria che Conti hanno deluso. I rossoneri, dunque, non hanno ancora risolto il problema del terzino destro. Come riporta Tuttosport, questo sarà certamente uno degli argomenti più caldi del prossimo mercato estivo milanista.

PROBLEMI - Calabria non è ancora riuscito a compiere quel definitivo salto di qualità che tutti si aspettavano. È ancora giovane (ha solo 23 anni), quindi avrebbe tutto il tempo per imporsi, ma il suo rendimento altalenante comincia a "preoccupare". E c’è anche l’aspetto emotivo da tenere in considerazione: non sempre, infatti, il ragazzo ha dimostrato di saper reggere la pressione, soprattutto a San Siro. Anche le performance di Conti hanno lasciato spesso a desiderare. Al Milan non si è ancora visto il giocatore che ha stregato Bergamo e l’Atalanta. La sfortuna ci ha messo lo zampino, questo è vero, ma ora Andrea è guarito e il club si aspetta risposte importanti.

OBIETTIVI - In attesa di scoprire se Conti tornerà a brillare e Calabria riuscirà a scollarsi di dosso le sue incertezze, il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Zeki Celik, 23enne terzino del Lille, è da mesi sul taccuino degli osservatori rossoneri. Tra i calciatori nel mirino, infine, ci sono Djibril Sidibe del Monaco (attualmente in prestito all’Everton) e Serge Aurier del Tottenham.