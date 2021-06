Tuttosport - Caldara, voglia di riscatto: avrà un'altra chance al Milan, Pioli deciderà il suo futuro

Un’altra chance, un’altra "prova" per un giocatore che, a 27 anni, non ha ancora trovato la sua dimensione. Mattia Caldara tornerà al Milan dopo il prestito all’Atalanta e dovrà quasi ripartire da zero. Nel senso che verrà testato, valutato, analizzato. Da chi? Ma da Stefano Pioli, ovviamente, il quale, come riporta Tuttosport, giudicherà il difensore nel corso del ritiro estivo per poi tirare le somme insieme alla dirigenza.

CONCORRENZA - Una cosa è certa: in caso di conferma Caldara dovrà sudare e sgomitare parecchio per ritagliarsi uno spazio. Questo perché la batteria dei centrali è completa: oltre a Tomori, Kjaer e Romagnoli, infatti, mister Pioli può contare su Gabbia e, in caso di necessità, sul giovane Kalulu, il quale ha dato garanzia anche da difensore. Tutto, comunque, passerà dalla valutazione del tecnico rossonero, che darà l’indirizzo al futuro di Caldara.

RISCATTO - Caldara ha un contratto con il Milan fino al 2023, il che lo pone nella condizione di poter scegliere - insieme alla società - la miglior soluzione possibile. Il giocatore ha voglia di riscattarsi e riprendere in mano la sua carriera. I problemi fisici lo hanno tormentato e condizionato, la speranza è che possa finalmente trovare continuità. Magari proprio in rossonero, chissà.