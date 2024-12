Tuttosport - Continua la contestazione. Tutti sotto accusa al Milan, anche Ibra

La Curva Sud ha dato seguito alla contestazione iniziata domenica sera presentandosi all'esterno del locale scelto dal Milan per i festeggiamenti dei 125 anni del club. L'ambiente rossonero è stufo del rendimento che sta avendo la squadra, fatta di giocatori demotivati che non sanno reagire. Inutile dire che Paulo Fonseca e calciatori non sono gli unici destinatari dei cori di protesta e fischi del tifo organizzato rossonero, che nel mirino ha messo più nello specifico Gerry Cardinale ("Cardinale devi vendere") e dirigenza.

ANCHE IBRA SOTTO ACCUSA - Da salvatore della patria a responsabile del declino rossonero. Tutto questo nell'arco di soli 12 mesi. Scrive questa mattina Tuttosport che Zlatan Ibrahimovic ha forse preso troppo sotto gamba il ruolo di dirigente, posizione che credeva comportasse lavorare poco, ma evidentemente si sbagliava.

Il Senior Advisor di RedBird è l'immagine perfetta di una società assente in grado di sbagliare tanto nella programmazione di questa stagione. Lo svedese più di tutti è stato preso di mira dai tifosi rossoneri, sentitisi traditi da colui il quale doveva riportare in alto il Milan. Ibrahimovic starebbe invece facendo tutt'altro, sparendo nei momenti più delicati e complicato, come ad esempio successo nel corso delle ultime due soste per le Nazionali. Ibrahimovic si definisce il boss, ma la leadership da calciatore è una cosa, l’autorevolezza da dirigente, verso i tuoi ex compagni, un’altra.