Tuttosport - Contro il Monza brilla Maldini jr: gol e giocate importanti, Daniel si prende la scena

Ibrahimovic ci ha provato, lui ci è riuscito: triangolo con Paquetà e destro magico là dove Lamanna, estremo difensore del Monza, non può arrivare. Un gol bellissimo, quello messo a segno da Daniel Maldini, il primo con i grandi - seppure in amichevole e con una squadra piena zeppa di giovani e di seconde linee - per il figlio di Paolo.

GOL E GIOCATE - Come riporta Tuttosport, ieri sera Maldini jr si è preso la scena - insieme agli altri baby Kalulu e Colombo - contro quel Monza che lo inserirebbe volentieri nella propria rosa. Il gioiello di Daniel ha raccolto gli applausi dei pochi fortunati presenti a San Siro, compreso papà Paolo, che nel pre-gara aveva dichiarato: "Sta a lui consolidare la sua posizione all’interno della prima squadra". Pressing e giocate importanti, poi quel gol di precisione e qualità: il ragazzo ha stoffa e potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

LA SPERANZA - E chissà che non possa trovare spazio già nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Per la sfida contro gli irlandesi, Pioli potrà contare su Calhanoglu, Castillejo e Leao (non ci sarà invece Rebic, squalificato), quindi le soluzioni non mancheranno. Ma Daniel è pronto e lo ha già dimostrato. Il tecnico riflette, lui, ovviamente, ci spera.