Tuttosport - Correa sul filo di lana: il Milan non si sposta dalla sua valutazione

Angel Correa, è lui il principale (e probabilmente ultimo) obiettivo in casa rossonera in vista delle ultime due settimane di calciomercato. Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto sulla situazione relativa all'attaccante argentino, citando le parole di Diego Simeone, il quale ha manifestato il desiderio di vedere la squadra già completa e definita, mentre il mercato chiuderà soltanto il 2 settembre.

MILAN FERMO SULLA SUA VALUTAZIONE - Il pallino, come sottolinea il quotidiano piemontese, resta nelle mani del Milan e di un suo principio cardine: mai cedere alle richieste non ritenute congrue. Il club rossonero ha lasciato andare Sensi e Veretout per una diversità di vedute, distanza che esiste anche per Correa. Tra domanda e offerta ballano tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per sbloccare la situazione servirà una drastica riduzione da parte dell'Atletico Madrid.