Tuttosport - Da Borini a Bertolacci fino ad Halilovic e Laxalt: il Milan lavora anche ad alcune cessioni

In queste settimane, si parla tanto del mercato in entrata del Milan, che però è al lavoro anche per chiudere qualche cessione che permetta così al club rossonero di avere un ulteriore tesoretto per quello in entrata. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che tra coloro che hanno la valigia pronta c'è certamente Fabio Borini, il quale sarebbe vicino al trasferimento in Cina.

VERSO LA CINA - L'esterno rossonero è al centro di una trattativa tra il Milan e lo Shenzhen, che nelle ultime ore ha deciso di aumentare la sua offerta ai rossoneri: 8,5 milioni di euro a fronte dei 10 richiesti dalla società di via Aldo Rossi. Le parti sono quindi sempre più vicine e questa eventuale cessione permetterebbe al Diavolo di fare anche una piccola plusvalenza (era stato pagato 6 milioni tra prestito e riscatto). Il club cinese ha invece già trovato l'accordo con Borini per un triennale tra 5 milioni netti a stagione.

ALTRE CESSIONI - Oltre all'ex Sunderland e Chelsea, in partenza ci sono anche altri giocatori, come per esempio coloro che sono stati impiegati poco finora da Rino Gattuso: tra questi c'è anche Andrea Bertolacci, sempre nel mirino del Genoa, Halilovic e Simic, su cui c'è il pressing dell'Hajduk Spalato. Non dovrebbe invece muoversi e andare a scadenza Riccardo Montolivo, mentre Diego Laxalt è finito nel mirino dalla Lazio, ma il Milan vuole monetizzare dalla sua eventuale cesseione.