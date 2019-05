Tuttosport - Dal gol a Firenze alle richieste: tante le sirene per Calhanoglu, l'ultima dalla Premier

E' stato decisivo a Firenze con la rete che, classifica alla mano, sta tenendo viva la corsa Champions del Milan. Parliamo di Hakan Calhanoglu, titolare anche oggi pomeriggio contro il Frosinone. Eppure il futuro del centrocampista turco potrebbe non essere colorato di rossonero. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile destino dell'ex Bayer Leverkusen, attualmente nel mirino di diversi club.

SIRENE DALLA BUNDESLIGA - A gennaio, com'è noto, il Lipsia ha cercato l'affondo per Calhanoglu, fallendo a causa del veto posto da Rino Gattuso. Come sottolinea il quotidiano piemontese, lo stesso Lipsia sarebbe pronto a rifarsi avanti, affiancato dallo Schalke 04. I due club di Bundesliga hanno sondato il terreno per il classe '94 ma non hanno ancora affrontato i discorsi col Milan in maniera approfondita.

L'INSERIMENTO DEL LEICESTER - La novità delle ultime ore porta alla Premier e all'interessamento del Leicester. Le foxes, secondo Tuttosport, avrebbero dato mandato ad un loro intermediario di portare una proposta concreta per il turco: questo incontro potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Sarà ovviamente decisiva la cifra che gli inglesi vorranno mettere sul piatto per convincere la dirigenza rossonera a cedere il suo numero 10, giocatore che potrebbe permettere al Milan di fare cassa.